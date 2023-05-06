Воронежские синоптики изменили прогноз погоды на День Победы

В выходные будет холодно, зато солнечно и сухо. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Воронежском гидрометцентре изменили прогноз погоды на начавшиеся длинные выходные и, в частности, на День Победы. Теплынь не обещают, но будет не так холодно, как предполагали ранее. Связано это с тем, что ветер подует не с севера, а с северо-востока. А, значит, принесет с собой чуть более теплые воздушные массы.

В воскресенье, 7 мая, при этом изменения погоды будут минимальными. Днем температура поднимется не до +11, как прогнозировали ранее, а до +12. Ночью же метеорологи по-прежнему обещают всего +1.

В понедельник, 8 мая, ночью температура поднимется не до +1, как предполагали ранее, а до +2. А днем – не до +11, а до +13.

Во вторник, 9 мая, напротив, ночь будет холоднее, чем указывали в более раннем прогнозе – всего +3 вместо +5. Днем же, наоборот, будет теплее, чем предполагали ранее, - не +11, а +14.

При этом все праздничные дни синоптики обещают солнечную погоду, хотя и не без туч. Дожди маловероятны

Также дали прогноз на среду, 10 мая. И ночью, и днем будет пасмурно. При этом в темное время суток будет холодно – не больше +5 градусов. А вот днем погода уже будет более похожей на майскую – столбик термометра поднимется до +15.

Напомним, в ночь на 7 и 8 мая местами по Воронежской области возможны заморозки до -5 градусов.