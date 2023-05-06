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НовостиОбщество6 мая 2023 10:48

В еще шести районах Воронежской области не будет масштабного празднования Дня Победы

При этом в трех из них отменили все массовые акции
Олег КУЗНЕЦОВ
В Воронеже 9 мая из массовых мероприятий пройдет только парад.

В Воронеже 9 мая из массовых мероприятий пройдет только парад.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В еще шести районах Воронежской области не будет массового празднования Дня Победы.

В Острогожском, Нижнедевицком и Рамонском районах отменили все массовые мероприятия. В Богучарском, Каменском и Репьевском разрешены только те, которые проводят в закрытых помещениях. Все решения предприняты из соображений безопасности.

Напомним, ранее аналогичные решения приняли в администрациях Бутурлиновского, Верхнемамонского, Павловского, Россошанского и Эртильского районов.

В Воронеже на 9 мая отменили салют, а «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате. Из обычных мероприятий на День Победы сохранили только парад.