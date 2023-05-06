В Воронежской области сгорели два жилых дома

Крыши домов ни в Боброве, ни в селе Петровка Нижнедевицкого района уберечь не смогли. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 5 мая, около 13.30 в Боброве случился пожар на улице Колхозной. Вспыхнули дом 8х8 метров и сарай 6х3 м. В 13.35 позвонили в МЧС. На место ЧП приехали восемь сотрудников спасательного ведомства на двух машинах. Пожар потушили в 13.55. К тому времени и у дома, и у сарая сгорели крыши. На пожаре никто не пострадал.

Также 5 мая около восьми часов вечера произошел пожар в селе Петровка Нижнедевицкого района на улице Юбилейной. Там загорелся жилой дом. В МЧС о ЧП сообщили в 20.04. Огонь также тушили восемь человек, приехавших на двух пожарных машинах. С пламенем справились в 20.27. К тому времени в доме сгорела крыша. Пострадавших также не было.