Воронежский яхтсмен победил в двух всероссийских регатах

Денис Иванов на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Юный воронежский яхтсмен Денис Иванов победил сразу на двух всероссийских регатах в олимпийском классе яхт «Лазер 4.7». Соревнования завершились на днях в Сочи и Таганроге. Денис Иванов выступал сразу в двух зачетах – среди юношей до 16 и до 18 лет, и в обеих возрастных группах был сильнейшим.

В этом же классе яхт выступил еще один воронежский яхтсмен Артем Иванов, занявший, соответственно, шестое и обидное четвертое места.

- Регаты были важными в плане подготовки спортсменов, так как очередной этап отбора в сборную страны будет проходить в августе именно в Таганроге, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по парусному спорту Максим Лебедев. — Для нас было ценно опробовать акваторию и получить необходимый опыт. Погодные условия приятно порадовали. Ветер был каждый день и с разных направлений, что дало возможность подготовиться к следующим соревнованиям.