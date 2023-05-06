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НовостиПроисшествия6 мая 2023 9:41

В Воронежской области будут судить мужчину, пытавшегося соблазнить командира отделения ГИБДД взяткой в 18 тысяч рублей

За эти деньги он пытался «отмазать» себя от административной ответственности за пьяную езду
Юрий КОЗЛОВ
За взятку в 18 тысяч рублей мужчине придется отвечать не только по административному, но и по уголовному делу.

За взятку в 18 тысяч рублей мужчине придется отвечать не только по административному, но и по уголовному делу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 33-летнего жителя села Пчелиновка Бобровского района. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

Мужчина попался на пьяной езде. После чего явился в служебный кабинет командира отделения дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Лискинскому району. И предложил ему не направлять его административный материал в суд. При этом положил на стол 18 тысяч рублей. Полицейский позвонил в дежурную часть, и взяткодателя задержали.

- На предварительном следствии водитель, пытавшийся дать взятку, признал свою вину. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Роман Новиченков.