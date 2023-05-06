Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2023 8:36

Валерий Гергиев станет экспертом при реконструкции Воронежского театра оперы и балета

На эту тему знаменитый дирижер поговорил с губернатором Александром Гусевым
Юрий КОЗЛОВ
Александр Гусев вручил Валерию Гергиеву почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».

Александр Гусев вручил Валерию Гергиеву почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В пятницу, 5 мая, прошла встреча губернатора Александра Гусева со знаменитым российским дирижером, художественным руководителем и директором Мариинского театра Валерием Гергиевым. Видный деятель культуры приехал со своим симфоническим оркестром, который выступил в Воронежском концертном зале.

На встрече обсуждали в том числе и реконструкцию Воронежского театра оперы и балета. Напомним, вначале планировали снести старое и построить новое здание. От этой идеи отказались. Старое здание решили сохранить и модернизировать.

- Сейчас мы занимаемся проектированием и вспомогательными работами. Считаю, что правильно поступили, что послушали общественность и мнения деятелей культуры и отказались от первой концепции. Как только будем готовы с проектом театра, обязательно покажем, - пообещал Александр Гусев Валерию Гергиеву.

В завершение встречи губернатор поздравил выдающегося дирижера с прошедшим юбилеем и вручил Валерию Гергиеву почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».