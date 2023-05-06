Коронавирус в Воронежской области на утро 6 мая: 153 человека заболели, никто не умер

Пандемия закончилась, а в Воронежской области число заболеваний коронавирусом растет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области снова увеличилось число суточных заболеваний коронавирусом. На утро субботы, 6 мая, заразились еще 153 человека, 16 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 5 мая заболели 119 человек, 23 из них были госпитализированы. Всего заболел коронавирусом уже 504 331 житель Воронежской области.

Вторые сутки подряд нет смертей от последствий коронавируса. Число жертв этой болезни в Воронежской области – 8 650.

Еще 194 человека закрыли ковидный больничный. На утро 5 мая их было чуть меньше – 183. Всего избавились от коронавируса уже 493 896 наших земляков.

5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса. Это, однако, не отменяет того, что болезнь по-прежнему опасна.