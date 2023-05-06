В Воронежской области водитель «Хавала» врезался в автопоезд «Даф»: двое погибших

От «Хавала» мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 5 мая, в 22.25 на 739 километре трассы «Дон» в Богучарском районе случилась авария, у которой были трагические последствия. Водитель китайского автомобиля «Хавал», 38-летний житель Москвы, ехал со стороны Ростова-на-Дону в направлении столицы и врезался в находившийся впереди него полуприцеп «Шмитц», входивший в автопоезд «Даф».

Водитель «Хавала» получил травмы и попал в больницу. А вот его пассажиры, еще один 38-летний москвич и 55-летний житель города Одинцово Московской области, погибли на месте аварии. 59-летнему шоферу грузовика, жителю Алтайского края, госпитализация не потребовалась.

Шоферу грузовика госпитализация не потребовалась. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водитель «Хавала» не смог держаться от автопоезда на безопасной дистанции.