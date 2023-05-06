В Воронежской области водитель «ГАЗа» врезался в «Рено» и отправил в больницу двух человек

У «Рено» смято крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 5 мая, в 13.20 в Бутурлиновке на улице Крупской случилось ДТП. 33-летний местный житель, руливший грузовиком «ГАЗ- 2790», выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Рено-Сандеро». Хотя по правилам обязан был это сделать.

Машины столкнулись. Водитель «Рено», 47-летний местный житель и ехавшая с ним ровесница, жительница Бутурлиновского района получили травмы. Их отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему шофер грузовика не пропустил иномарку.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 5 мая в Воронежской области случилось 119 ДТП. 87 из них произошли в Воронеже, 24 – на дорогах в районах и 8 – на федеральных трассах. В 10 авариях два человека погибли и 11 получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.