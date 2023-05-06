В центре Воронежа проведут капремонт «Дома жилого» конца XIX века за 39,8 миллионов рублей

Капремонт здания должны завершить не позднее 12 декабря 2023 года. Фото: voub.vsi.ru

Здание на улице Никитинской, 32, являющееся объектом культурного наследия «Дом жилой», капитально отремонтируют за 39,8 миллионов рублей. За такую сумму оказались готовы этим заняться представители воронежского ООО «Регионстрой». Деньги выделят из областного бюджета

Подрядчика определили только с пятой попытки. Власти несколько раз увеличивали стоимость начальной цены работ. Но и в этот раз желающий отремонтировать здание оказался только один.

Проект по сохранению «Дома жилого» разрабатывала в 2021 году компания ООО «Ника Арт». В нем предусмотрены несколько видов работ. В частности, в доме заменят полы, установят навесные потолки, новые двери и перегородки, приведут в порядок фасад и крыши. Кроме того, обновят проводку, системы водоснабжения, канализации, отопления и видеонаблюдения установят витражи и сигнализацию.

Капремонт должны завершить не позже 12 декабря 2023 года.

Справка «КП»

Здание на Никитинской, 32 построили в 80-е годы XIX века. Изначально это был жилой дом Троицкого собора. После революции здание отдали под обычное гражданское жилье, а затем в нем располагалась больница и институт ЦЧО «Гипроводхоз». С 1980 года и по настоящее время в нем находится Воронежская областная юношеская библиотека имени Василия Кубанева.