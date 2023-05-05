Двух воронежцев осудили за убийство и изнасилование женщины в Красноярске

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Красноярске вынесли приговор двум воронежцам по делу о резонансном ограблении, изнасиловании и убийстве женщины в 2021 году. Один из мужчин отправится на 6,5 лет в колонию общего режима, второй – на 21 год в колонию строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Преступление произошло 23 июля. 41-летняя местная жительница ехала от подруги на такси в кафе. Там к ней за столик подсели четверо мужчин и продолжили праздник. А в два часа ночи они предложили ей продолжить веселье. Посадили убитую в автомобиль и вывезли в лес в Березовском районе Красноярского края.

По дороге женщина уснула. Тогда злоумышленники похитили у нее украшения. Как только приехали в лес, втроем ее изнасиловали. Когда та пришла в себя, двое злоумышленников похитили у нее телефон, деньги и банковскую карту. Чтобы узнать пин-код, преступники вырыли могилу и начали запугивать женщину.

После этого мужчины сожгли ее документы и задушили ее электрическим проводом. Тело женщины бросили в могилу и засыпали землей. Похищенное преступники сдали в ломбард и уехали. Об исчезновении женщины заявили в полицию родственники. Труп нашли спустя неделю – 1 августа.

Второй воронежец получил большой срок из-за того, что его признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц.

Всем четверым мужчинам вынесли приговор. Один из жителей Красноярска получил 5 лет колонии общего режима, второй – 23 года в колонии строгого режима.