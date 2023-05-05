Брошенного в Воронеже 4-летнего мальчика сможет из больницы забрать бабушка

Найденного в Коминтерновском районе брошенного 4-летнего малыша сможет из больницы забрать к себе его бабушка. Сейчас ребенок находится на обследовании. Об этом рассказали в мэрии Воронежа 5 мая.

- Ситуация с мальчиком, который был найден сотрудниками полиции на одной из улиц Коминтерновского района находилась под постоянным контролем отдела опеки и попечительства, специалистами осуществлялись все необходимые в таком случае мероприятия, - подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.

Сейчас бабушка ребенка получила нотариальную доверенность от отца и матери ребенка и предоставила ее в отдел опеки. Теперь она может законно представлять интересы ребенка, в том числе забрать его из лечебного учреждения.

Ранее полицейские сообщили, что установили местонахождение матери, которая оставила своего 4-летнего сына с няней в Воронеже 24 апреля, а потом за ним не вернулась.