В воронежских маршрутках будут раздавать георгиевские ленточки

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Георгиевские ленточки будут бесплатно раздавать в воронежских автобусах в преддверии Дня Победы, 8 мая. Речь идет о транспорте компании-перевозчика «АТП-1». Пассажиры смогут бесплатно их взять на маршрутах № 10, 20, и 54.

Ленточки будут находиться в свободном доступе.

- Георгиевская лента – это символ памяти о великом подвиге наших предков и знак, с помощью которого можно выразить благодарность ветеранам. Пассажиры наших наиболее популярных маршрутов № 10, 20 и 54 смогут бесплатно взять себе и своим близким ленточки 8 мая, - рассказала Генеральный директор ООО «АТП-1» Юлия Телепняк.