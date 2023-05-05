Вечером в пятницу Воронеж встал в 7-балльных пробках

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пятничный вечер 5 мая вместо долгожданного отдыха преподнес воронежцам долгое стояние в 7-балльных пробках. Согласно, сервису «Яндекс.Пробки», заторы возникли на магистралях практически во всех районах города.

Хуже всего на 18 часов ситуация обстоит на Московском проспекте, в районе Петровского сквера, а также 9 января и Антонова-Овсеенко.

Напряженная ситуация на улицах Шишкова, Карпинского, Хользунова, 60-й армии, Донской, Солнечной, Электросигнальной, Донбасской, Революции 1905 года, Красноармейской, Станкевича, Лебедева. Также фиксируется несколько аварий.