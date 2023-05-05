Воронежский Музей-диораму отремонтирует местная компания за 98,4 млн рублей

Музей-диорама до конца 2023 года должен преобразится. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

В Воронеже подвели итоги аукциона, на котором определяли подрядчика на капремонт Музея-диорамы. Его приведут в соответствие с современными требованиями специалисты местной компании «ПСТ сервис». Начальная цена торгов была 108,8 млн рублей. Представитель «ПСТ сервис» снизил цену больше, чем два конкурента – до 98,4 млн.

Победителю торгов предстоит смонтировать утепленный вентилируемый фасад, заменить все инженерные коммуникации в здании. А также отремонтировать все помещения музея. Завершить все работы должны до конца 2023 года.

О намерении провести в Музее-диораме капитальный ремонт в конце апреля сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин. По словам градоначальника, в планах городских властей также новации, призванные повысить интерес у посетителей. В частности, планируют сделать масштабную диораму (сейчас она есть, но в мини-формате), а также купить современное мультимедийное оборудование.