В Воронеже порядка 30 сотрудников мэрии и подведомственных организаций стали участниками СВО

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Порядка 30 сотрудников администрации Воронежа и ее подведомственных организаций участвуют в специальной военной операции на Донбассе. Многие из них представлены к правительственным наградам. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 5 мая.

Сегодня провожали в зону СВО Леонида Шапкина, работающего с 2019 года в комбинате благоустройства Центрального района. Его провожали друзья, коллеги, сотрудники управы, родные и близкие. Добрыми пожеланиями напутствовали они земляка. Уже в эти выходные он отправляется на боевое слаживание, а затем - в зону спецоперации. За плечами Леонида Юрьевича служба в Вооруженных силах России.

Воронеж – столица приграничной области. С начала боевых действий в наш город приехала не одна тысяча беженцев из ЛНР и ДНР. Люди рассказывали о том, как приходилось жить под постоянными обстрелами, страдать от диверсий и провокаций, жертвами которых становились женщины, дети и старики. Как с каждым годом после государственного переворота на Украине крепли нацизм и русофобия, культ гитлеровских приспешников, как страна накачивалась западным оружием и превращалась в форпост НАТО, неся прямые военные угрозы нашей стране.

Фото- мэрии Воронежа

Поэтому воронежцы поддержали решение о начале СВО и многие пошли на фронт. В их числе будет и Леонид Шапкин.

– С самого начала спецоперации я внимательно следил за ходом событий, а после того, как мои коллеги один за другим ушли кто добровольцами, а кто по мобилизации, принял для себя твердое решение – в это нелегкое для моей Родины время быть с ней, – рассказал наш земляк.

Руководитель управы Центрального района Инна Шеина отметила, что сотрудники комбината – важная часть системы жизнеобеспечения города. Именно на них лежит ежедневная большая ответственность, и каждый из них нужен и важен на своем месте. Леонид всегда отличался добросовестным отношением к труду и хорошим знанием своего дела.

– Надежный в работе, я уверена, он будет надежен и в военной службе. На таких людей можно положиться. Нам, безусловно, будет их не хватать, но мы гордимся тем, что работаем рядом с такими людьми, мужчинами, настоящими патриотами своей страны. Это уже девятый сотрудник, ушедший в зону СВО: семь человек по мобилизации, двое выбрали службу по контракту, один из которых в рядах ЧВК «Вагнер». Мы ждем их обратно и, конечно, за ними закреплены их места. Когда они вернутся, то снова приступят к своей работе, – подытожила Инна Николаевна.