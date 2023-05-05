Пятый случай заболевания корью зарегистрирован в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Пятый случай заболевания корью зарегистрировали в Воронежской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 5 мая.

О заболевшем стало известно 29 апреля. Данных о его возрасте и обстоятельства, при которых он заразился, пока неизвестны. Информация появится после праздников.

Ранее стало известно о четверых заболевших корью. Трое из них – дети.

Эпидемиологи рассказали «Комсомольской правде», что наиболее эффективным и доступным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Первую прививку против кори проводят детям в 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет. Взрослые до 55 лет, не привитые ранее или не имеющие сведений о прививках и не болевшие ранее корью, подлежат двукратной иммунизации с интервалом не менее трех месяцев между прививками. Те, кто получил только одну прививку, должны дополнительно ревакцинироваться.