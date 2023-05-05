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НовостиОбщество5 мая 2023 13:04

Автодор предупредил воронежцев о проблемах с онлайн-оплатой на трассе М-4 «Дон»

В пути необходимы будут наличные
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автодор предупредил автомобилистов, отправляющихся в путь по трассе М-4 «Дон» о перебоях с безналичной оплатой. Информация об этом появилась на сайте компании 5 мая.

Проблемы возникли по техническим причинам.

- Возможны проблемы с пополнением балансатранспондера и оплатой проезда на Пунктах взимания платы. Также наблюдаются сбои в работе Личного кабинета на сайте «Автодор – Платные Дороги» и в мобильном приложении «Автодор», - сказали в компании.

Автомобилистам порекомендовали взять с собой наличные средства для оплаты проезда по всем участкам трасс. Специалисты уже заняты решением проблемы. Однако сроки восстановления доступа к системе пока не известны.