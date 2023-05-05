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НовостиПроисшествия5 мая 2023 12:47

Руководитель воронежского сельхозпредприятия обманом присвоил 750 тысяч

Мужчина представил липовые документы на получение субсидии от государстве
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: Предоставлено

Воронежские полицейские вывели на чистую воду председателя перерабатывающего сельхозпредприятия в Россошанском районе. По версии следствия, мужчина осенью 2022 обманом получил субсидию на компенсацию затрат на приобретение нового оборудования.

Как выяснили полицейские, злоумышленник с целью незаконного получения субсидии в размере 50% затрат (речь идет о сумме 750 000 рублей) предоставил поддельные документы о приобретении сеялки стоимостью 1,5 млн. рублей. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело статье «Мошенничество». Следствие продолжается.