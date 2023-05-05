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НовостиОбщество5 мая 2023 12:08

Укушенного змеей 13-летнего мальчика выписали из больницы в Воронежской области

Ребенок находится дома
Евгения ФРОЛОВА

Тринадцатилетнего мальчика из Рамонского района, который пострадал от укуса змеи, выписали из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения 5 мая.

Напомним, школьника укусила змея в Рамонском районе. Ребенок после этого попал в реанимацию. После лечения его состояние улучшилось и, как ранее информировал облздрав, подростка переводили из реанимации в соматическое отделение.

Тогда медики отмечали, что ребенок чувствует себя лучше и оценивали его состояние как удовлетворительное.