В центре Воронежа на День Победы можно бесплатно пройти медосмотр

Медосмотр 9 мая проведут прямо на улице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 9 мая, с 12.00 до 16.00 в сквере имени Пятницкого на проспекте Революции состоится акция «Живи долго! Помни всё!». В ходе нее врачи бесплатно проведут медосмотр всех желающих. Особое внимание при этом уделят профилактике когнитивных нарушений, симптомов астении и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пациентов на свежем воздухе будут консультировать неврологи, медицинские психологи, психиатры.

В ходе акции все желающие также смогут получить памятки с информацией по профилактике нарушений памяти и внимания, первых признаках инсульта. Им также дадут рекомендации по ведению здорового образа жизни.