Воронежскую компанию, занимающуюся вывозом мусора, уличили в ограничении конкуренции на торгах

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежское АО «Экотехнологии» заподозрили в незаконной организации торгов. В течение двух лет компания искусственно ограничивала конкуренцию. Об этом рассказали в пресс-службе Воронежского управления антимонопольной службы 5 мая.

Там пояснили, что все закупки, проводимые компанией, проводились без конкурентных торгов. Свои действия в АО «Экотехнологии» объяснили тем, что закупки организовывались «при наличии неотложных обстоятельств или неэффективности проведения конкурентной закупки». Однако в УФАС убеждены в обратном.

В итоге оказалось, что АО «Экотехнологии» нарушило ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции (при проведении торгов, запроса котировок цен на товары запрещаются действия, которые приводят или могут привести к ограничению или устранению конкуренции). Компании предстоит внести изменения в положение о закупке товаров, работ и услуг.