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НовостиОбщество5 мая 2023 11:04

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Также обещают в выходные заморозки
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. Погода к выходным резко портится. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Это следует из Прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России по состоянию на 5 мая.

Желтый уровень из-за сильного ветра будет действовать с 21.00 пятницы, 05 мая, до 09.00 субботы, 6 мая. Местами порывы будут достигать до 15 м/с.

Ранее МЧС предупредило жителей региона о заморозках. Резкое похолодание ожидается ночью 7 и 8 мая. Температура воздуха может опуститься до -3…-5 градусов.