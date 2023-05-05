В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. Погода к выходным резко портится. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Это следует из Прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России по состоянию на 5 мая.

Желтый уровень из-за сильного ветра будет действовать с 21.00 пятницы, 05 мая, до 09.00 субботы, 6 мая. Местами порывы будут достигать до 15 м/с.

Ранее МЧС предупредило жителей региона о заморозках. Резкое похолодание ожидается ночью 7 и 8 мая. Температура воздуха может опуститься до -3…-5 градусов.