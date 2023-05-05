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НовостиОбщество5 мая 2023 10:46

С начала года в Воронежской области в ДТП погибли 27 пешеходов

Еще 184 получили были травмированы
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области выросло количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В целях снижения аварий данной категории в регионе проведут профилактическое мероприятие под названием «Безопасная дорога». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД области в пятницу, 5 мая.

По данным полиции, с начала 2023 года на территории области зафиксировали уже 199 происшествий с участием пешеходов. Жертвами этих ДТП стали 27 человек, а еще 184 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Большая часть таких аварий произошла в Воронеже - 130 ДТП, в которых 10 пешеходов погибли, а еще 131 пострадал.

– Сегодня в зоне пешеходных переходов, где чаще всего регистрируются как подобные аварии, так и массовые нарушения Правил дорожного движения, будут нести службу усиленные экипажи ДПС, – подчеркнули в ведомстве.

Рейды пройдут во всех районах области. Особое внимание будет уделено недопущению управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, с тонированными стеклами и нарушениям правил перевозки детей.