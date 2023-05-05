Все воронежские лесничества учли в ЕГРН

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За 4 месяца 2023 года региональный Роскадастр внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах 18 лесничеств на основе данных Рослесхоза. Теперь все 23 лесничества на территории Воронежской области официально обозначены.

Самым первым в 2019 году в ЕГРН внесли Пригородное лесничество. В 2022 году к нему присоединись Бутурлиновское, Донское, Теллермановское и Бобровское. Остальные лесничества появились в ЕГРН с начала этого года.

По занимаемой площади самым маленьким лесничеством в Воронежской области стало Эртильское. Его территория превышает 4 тысячи гектаров. В 9,5 раз больше площади занимает самое крупное в регионе лесничество – Теллермановское. Его размер более 42 тысяч гектаров. Площадь всех лесничеств Воронежской области – 473 тысячи гектаров.

- Внесение лесничеств в ЕГРН – трудоемкий и серьезный процесс, связанный с анализом большого объема сведений. Это масштабная работа, которая требует больших временных затрат. Нам удалось достигнуть 100% результата в части наполнения ЕГРН сведениями о лесничествах. Это позволит гражданам, бизнесу и органам власти получить полные и достоверные сведения из ЕГРН, – рассказала директор филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области Ольга Фефелова.

- Работы по внесению лесничеств в ЕГРН активно велись в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Установление четких границ лесничеств позволит устранить противоречия между государственным лесным реестром и ЕГРН, позволит отделить земли лесного фонда от земель иных категорий и планировать развитие прилегающих к лесу территорий, – отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.