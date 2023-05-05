Возлагать цветы и в пяти районах, где не будет массового празднования Дня Победы, не только можно, но даже нужно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Массовое празднование Дня Победы отменили еще в четырех районах Воронежской области: Верхнемамонском, Павловском, Россошанском и Эртильском. Такое решение приняли в региональной антитеррористической комиссии «в целях обеспечения безопасности и противодействия терроризму».

На улице в этих районах проведут только немноголюдные митинги и церемонии. Торжественного возложения цветов и венков к мемориалам тоже не будет. Впрочем, никто не будет мешать воздать дань памяти бойцам Великой Отечественной войны в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее массовое празднование Дня Победы отменили в Бутурлиновском районе.