В Воронежской области с поличным поймали рыбного браконьера

Фото управления лесного хозяйства по области Фото: Предоставлено

В Воронежской области охотоведы задержали с поличным жителя райцентра Анна, когда он пытался установить на реке Битюг сеть длиной 80 метров. Браконьер намеревался браконьерским способом добывать рыбу в период «нерестового запрета», действующего в регионе с 20 апреля по 1 июня.

- Материалы будут переданы в суд, нарушителю грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей, - сообщили в управлении лесного хозяйства области.

По словам специалистов, к такому широкому распространению браконьерства приводит свободная продажа сетей и сетематериалов.

- Водоемы буквально захламлены сетями, вентерями, самоловами, которые часто бросаются их хозяевами после использования за ненадобностью, - сообщил заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира Алексей Куприянов, - Сделанные из устойчивых к гниению синтетических материалов такие сети могут годами сохраняться в водоеме, становясь смертельными ловушками не только для рыб, но и различных околоводных животных и водоплавающих птиц.

Из ловушек часто достают погибших выдр, ондатр, бобров, свиязей, крякв, чирков, гагар. И это, не считая сотен гниющих рыб, ставших бесполезной добычей бесхозных орудий лова. Ежегодно в ходе рейдов сотрудники охотнадзора извлекают из воронежских водоемов более тысячи бесхозных сетей всех размеров и конструкций.