Экс-начальник воронежской пожарно-спасательной части получил 3 года колонии за взятку

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже осудили бывшего начальника пожарно-спасательной части. Мужчину признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом 5 мая сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 году, будучи начальником ПСЧ, он сообщил подчиненному о возможности не посещать рабочее место и фактически не выполнять трудовые обязанности, получая при этом зарплату. За это тот должен был передавать руководителю часть суммы. Так длилось с 2019 по 2022 год.

Начальник за это время обогатился на 180 тысяч рублей. Раскрыли преступную схему совместно сотрудники УФСБ и ГУ МВД. СК возбудил уголовное дело по п. в ч. 5 ст. 290.

- На первоначальном этапе следствия фигурант дал признательные показания, однако в последующем с предъявленным обвинением не согласился, полагая, что его действия подлежат квалификации по менее тяжкому преступлению. Но следователи собрали достаточно доказательств, рассказали в СУ СК России по Воронежской области. В итоге мужчину признали виновным и приговорили к трем годам колонии строгого режима. Также с него взыскали 180 тысяч рублей.