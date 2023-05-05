В Воронеже все выходные, включая День Победы, будут очень холодными

Воронежцам снова придется надевать теплые куртки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики дали неблагоприятный прогноз на ближайшие выходные в Воронеже. Устраивать пикники на природе будет не очень комфортно. Даже днем температура едва перевалит за отметку в 10 градусов. Похолодание принесет с собой северный ветер. Продлится оно, как минимум, до Дня Победы.

Погода испортится в ночь на субботу, 6 мая, когда вместо западного ветра подует северный. Пойдет небольшой дождь при +6 градусах. Днем он продолжится. Потеплеет всего лишь до +11.

В воскресенье, 7 мая, ночью при переменной облачности будет уже совсем холодно – всего лишь +1 градус. Днем из-за туч выглянет солнце. Но по-прежнему будет очень прохладно - +11.

В ночь на понедельник, 8 мая, северный ветер сменит северо-восточный. Но от этого погода не изменится. Снова луна будет проглядывать из-за туч при +1 градусе. Днем опять то солнце, то облака и +11.

Во вторник, 9 мая, ночью вернется северный ветер. Будет облачно при +5 градусах. Днем в День Победы синоптики также прогнозируют пасмурную погоду. Температура вновь поднимется только до +11.

Напомним, в ночи на 7 и 8 мая местами возможны заморозки до -5 градусов.