В Воронежской области объявили штормовое предупреждение о заморозках до -5 градусов

В Воронежскую область вернется зимний холод. Хочется верить, что ненадолго. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тепло не торопится приходить в Воронежскую область. Не дождемся мы его и в ближайшие длинные выходные, если верен прогноз синоптиков.

Более того, ночью могут возвратиться морозы. Его принесет с собой северный ветер, который принесет с собой арктический холод. Местами по области метеорологи в темное время суток 7 и 8 мая обещают понижение температуры до -3…-5 градусов. Получив такой прогноз, сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение. Садоводам и огородникам придется приложить массу усилий, чтобы защитить грядки и деревья.

Радует только то, что много дождей не обещают. Небольшие осадки возможны только 6 мая. 7 и 8 мая они маловероятны.

Днем 6 мая температура в Воронежской области будет колебаться от +10 до +15 градусов. 7 мая будет чуть прохладнее – от +9 до +14 градусов.