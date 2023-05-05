Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 9:08

Выпускника воронежской Военно-воздушной академии наградили орденом Мужества

Денис Чужиков отличился в зоне СВО, спася сослуживца
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы вуза в соцсетях

Фото со страницы вуза в соцсетях

Фото: Предоставлено "КП"

Выпускник Военно-воздушной академии Денис Чужиков удостоился высокой награды. Ему вручили орден Мужества. Офицер спас боевого товарища при выполнении задач СВО. Об этом 5 мая сообщил вуз на своей официальной странице во ВКонтакте.

Фото со страницы вуза в соцсетях

Фото со страницы вуза в соцсетях

Денис Чужиков окончил факультет средств аэродромно-технического обеспечения полетов в 2021 году. Он стал командиром взвода 289-го авиационного полка Тихоокеанского флота. С началом СВО офицер прошел переобучение на новую военную специальность и принял участие в боевых действиях.

В прошлом году офицер помог выбраться из горящего танка водителю-механику, после чего они были эвакуированы в тыл.