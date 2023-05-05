Суточная заболеваемость коронавирусом в Воронежской области возросла почти в три раза

Коронавирус то затухает, то вновь усиливается, и по-прежнему «напрягает» врачей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи сообщили о резком увеличении суточной заболеваемости коронавирусом. На утро пятницы, 5 мая, заразились еще 119 человек, в то время как на начало дня 4-го их было всего 41. В больницу попали 23 жителя Воронежской области. То есть, пятая часть от заразившихся. Всего с начала пандемии заболели коронавирусом уже 504 178 жителей Воронежской области.

На утро 5 мая новых смертей от последствий COVID-19 не было. Напомним, на начало дня 4-го умерли два человека. Число жертв коронавируса в Воронежской области осталось прежним – 8 650.

Еще 183 жителя Воронежской области избавились от COVID-19. Это больше, чем на начало дня 4 мая – тогда выздоровели 162 человека. Всего же с начала эпидемии вылечились 493 713 наших земляков.