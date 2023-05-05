Три человека пострадали в лобовом столкновении машин под Воронежем

Фото пресс-службы ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В четверг, 4 мая, в 15.20 часов в Семилукском районе на окружной автодороге 20-летняя жительница Воронежа на автомобиле ВАЗ-211440 выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомобилем «Мазда СХ-5» под управлением 52-летнего жителя города Воронежа.

В аварии пострадали оба водителя и 45-летняя пассажирка автомобиля «Мазда». Всех троих доставили с травмами в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии.