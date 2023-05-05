Мужчина и девочка попали в больницу после ДТП в частном секторе Воронежа

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В Воронеже на улице Октябрьской 4 мая столкнулись две иномарки. По предварительным данным полиции, авария произошла около 16 часов в районе дома №37.

23-летний воронежец на автомобиле «Тойота Креста», двигаясь по улице Октябрьской со стороны улицы Теплоэнергетиков в направлении улицы Васильковой, не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай ix 35» под управлением 36-летней жительницы города.

В результате аварии пострадал водитель «Тойоты» его 13-летняя пассажирка. Обоих в места ДТП забрали в больницу.

По факту аварии полицейские проводят поверку.

Всего, о данным ГУ МВД по области, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 113 ДТП, из них 81 – в Воронеже. В семи авариях пострадали одиннадцать человек и один погиб.