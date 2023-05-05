Воронежские артисты возродили легендарную «Песню о Чижовке»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Артисты Воронежской филармонии возродили единственную песню о Воронеже, написанную в годы Великой Отечественной войны - «Песню о Чижовке». Ее в преддверии Дня Победы исполнил на Чижовском плацдарме Губернаторский эстрадно-духовой оркестр и солист Владислав Бирюков. Аранжировка принадлежит Евгению Мингалеву.

– Летом 1942 года перед наступлением на Чижовку политотдел Воронежского фронта заказал в Москве музыкальную композицию для поднятия боевого духа красноармейцев. Яркий и впечатляющий, но одновременно очень запоминающийся текст написал военный корреспондент и поэт Яков Шведов, автор легендарных «Смуглянки» и «Орленка». А композитор Исаак Дунаевский поделился музыкой не менее легендарной «Каховки», – рассказал о создании песни воронежский историк Владимир Размустов.

Когда-то знаменитая песня была незаслуженно забыта в позднее время. Владимир Размустов десять лет добивался ее возрождения и накануне 80-летия Воронежского сражения на просьбу историка откликнулась филармония.

Дирижер Губернаторского оркестра Дмитрий Харьковский рассказал, что принял вызов, который бросил в соцсетяхисторик:

- Долгие годы мы сталкивались с одной и той же проблемой – не могли найти материал с привязкой к военным событиям в Воронеже и были уверены, что песен о боевом прошлом нашего города нет. Оказалось, что такая песня есть, и судьба у неё необычная.

Песня содержит названия воронежских улиц и знакомого всем воронежцам ландшафта, а также упоминает имя героя – защитника Чижовки, политрука Якова Виноградова. Согласно уцелевшему наградному листу он прибыл на Воронежский фронт 12 августа 1942 года, а 17 августа погиб в бою за Чижовку.

- Спустя почти 80 лет «Песня о Чижовке» вновь звучит в Воронеже. Мы хотим, чтобы нынешние поколения воронежцев знали эти слова, гордились подвигами защитников родного города, помнили, какой ценой давалась Победа, - рассказали в Воронежской филармонии.