Воронежцам напоминают о необходимости постановки на учет охолощенного оружия

Фото Воронежского стрелкового клуба Фото: Предоставлено

В июне 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об оружии», касающиеся владельцев охолощённого оружия. Это оружие, имеющее возможность имитации выстрела патронами светозвукового действия.

По новым правилам, владелец такого оружия обязан в течение двух недель с даты покупки зарегистрировать его в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Уже имевшим подобное оружие до вступления в силу поправок, необходимо в срок до 28 июня 2023 года зарегистрировать его.

Сделать это можно в Росгвардии путем подачи уведомления лично или дистанционно (заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения).

А вот подать заявление через портал Госуслуг невозможно, поскольку такая регистрация не входит в перечень государственных услуг.

Напомним, что охолощённое оружие относится к гражданскому оружию и к его хранению предъявляются общие требования: хранение в специальных сейфах, обеспечивающих его сохранность, безопасность и исключение доступа посторонних лиц.