Воронеж украсят более двухсот цветников

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В этом летнем сезоне на улицах, в парках и скверах Воронежа обещают высадить больше двухсот цветников. Это как многолетние цветы, так и однолетники. Общая площадь всех городских клумб – около 7 гектаров.

Сейчас город утопает в ярких тюльпанах. Недавно клумбы в парке «Орленок» украсили бегонии, а у памятника Черняховскому высадили виолу.

- Новые цветники будут организованы в этом году на проспекте Революции у Пролетария, памятников Пятницкому и Платонову, у управы Коминтерновского района, в районе сквера Бунина со стороны улицы Орджоникидзе, в сквере Пионерский по Ленинскому проспекту, 105, - рассказали в городском управлении экологии.

Цветы, уверяют специалисты, подбирают с учетом климатических особенностей – морозостойкости, устойчивости к агрессивной городской среде (выхлопным газам, песку и пыли). Самые распространенные клумбовые растения – петуния, тагетис (бархатцы), бегония, колеус, цинерария, пеларгония, бальзамин, канны. Из новинок - катарантус, дихондра, бакопа, вербена, калибрахоа.