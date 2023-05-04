В Воронеже запретят продажу алкоголя 9 мая 2023

Запрет не будет распространяться на места общественного питания и магазины беспошлинной торговли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На День Победы в Воронеже запретят продажу алкоголя. Об этом сегодня, 4 мая, «КП» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соответствии с Законом Воронежской области от 28.12.2005 № 88-ОЗ ограничение будет действовать во вторник, 9 мая, с 8:00 до 14:00 на всех территориях, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий. При этом запрет не будет распространяться на места общественного питания и магазины беспошлинной торговли.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в центре Воронежа 8 мая перекроют движение. С 7:00 до 14:00 будет запрещена парковка транспортных средств на проспекте Революции от дома №23 до дома №29 и от дома №22 до дома №30. Кроме того, в этот день с 8:00 до 9:30 будет закрыто движение на участке улицы Кольцовской в районе памятника И.Д. Черняховскому.