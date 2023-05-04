Воронежец Игорь Свиридченков стартовал на чемпионате мира по боксу с победы над испанцем

Игорь Свиридченков (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Ташкенте проходит чемпионат мира по боксу, в котором участвую спортсмены из 107 стран, включая Россию. Накануне вечером воронежец Игорь Свиридченков в весовой категории до 71 кг вчера в 1/32 финала встретился с испанцем Серхио Мартинесом. Победу наш земляк одержал единогласным решением судей.

- У Игоря соперник был намного опытнее, поэтому ему пришлось нелегко, - пояснил главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов. - Свиридченков провел равный бой, а в конце «вырвал» поединок в свою пользу. Есть ошибки, но Игорь отдохнет один день и добавит в следующий раз. Игорь провел мало международных турниров, но стал чемпионом России и заслужил право поехать на чемпионат мира. Сейчас проанализируем выступление и проведем работу над ошибками.

Также по итогам боя высказался сам Игорь Свиридченков:

- Во время поединка отлично продышался, но в некоторых моментах не очень хорошо боксировал. В дальнейшем буду наращивать темп и стараться выигрывать. Перед поединком не волновался и настраивался на плотный бой. Конечно, первый бой всегда трудный, тем более я не боксировал на международных турнирах два месяца. Но мы провели хороший сбор в Сочи, стояли в парах с ребятами и много трудились. С трибун меня поддерживал Денис Лебедев, я слышал его подсказки, он советовал работать передней рукой и первым номером.

Следующий бой наш боксер проведет 6 мая. Его соперником станет Пирапат Йасунгноен из Таиланда.