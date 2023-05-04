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НовостиОбщество4 мая 2023 16:17

В Воронеже уже более 21 тысячи горожан отдали голоса за объекты благоустройства

Выбирают между Петровским сквером и Петровской набережной
Алексей СЕРГУНИН
Отдать свой голос за благоустройство понравившегося пространства может каждый житель нашего города не младше 14 лет.

Отдать свой голос за благоустройство понравившегося пространства может каждый житель нашего города не младше 14 лет.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уже более 21 тысячи воронежцев приняли участие в голосовании по общественным пространствам, которые будут благоустроены в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отдать свой голос за благоустройство понравившегося пространства может каждый житель нашего города не младше 14 лет по ссылке. В этом году в Воронеже выбирают между двумя территориями: Петровским сквером в Центральном районе и второй очередью Петровской набережной. Напомним, что голосование завершится 31 мая.