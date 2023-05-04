В Воронеже уже более 21 тысячи горожан отдали голоса за объекты благоустройства

Отдать свой голос за благоустройство понравившегося пространства может каждый житель нашего города не младше 14 лет. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уже более 21 тысячи воронежцев приняли участие в голосовании по общественным пространствам, которые будут благоустроены в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отдать свой голос за благоустройство понравившегося пространства может каждый житель нашего города не младше 14 лет по ссылке. В этом году в Воронеже выбирают между двумя территориями: Петровским сквером в Центральном районе и второй очередью Петровской набережной. Напомним, что голосование завершится 31 мая.