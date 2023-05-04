Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 15:47

Воронежцу, угрожавшему убийством бывшей жене и пасынку при помощи топора, дали условный срок

При этом злоумышленник регулярно истязал 13-летнего мальчика
Алексей СЕРГУНИН
Осужденный, угрожая топором, заставил парнишку и его мать встать перед ним на колени.

Осужденный, угрожая топором, заставил парнишку и его мать встать перед ним на колени.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

35-летний житель Калачеевского района признан виновным по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Суд установил, что в сентябре 2022 года мужчина систематически избивал 13-летнего пасынка и угрожал убийством бывшей жене. Подросток став очевидцем произошедшего, вступился за мать, попросив не трогать ее. Тогда осужденный, угрожая топором, заставил парнишку и его мать встать перед ним на колени.

- На предварительном следствии мужчина вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, - отметил руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Помазанов.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.