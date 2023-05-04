Под знамена воронежского «Бурана» перебрались еще четыре новичка

Никита Лысенков. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Ряды воронежского «Бурана» пополнили еще четыре игрока. Это вратарь Никита Лысенков, защитники Алексей Виноградов, Никита Воронин и нападающий Дмитрий Колготин.

Лысенков перешел из новокузнецкого «Металлурга». Ранее он также выступал за челябинский «Мечел», столичный МХК «Спартак», питерские «СКА-1946» и «СКА-Нева».

Виноградов в сезоне-2022/23 защищал цвета ижевской «Ижстали». В регулярном чемпионате он сыграл 49 матчей, в которых набрал 16 очков (3+13). До этого Алексей был игроком череповецкого «Алмаза», краснодарских «Беркутов Кубани» и минской «Юности».

Воронин перешел к нам из «Тамбова», а до этого играл за «Батыр» Нефтекамск, «Толпар» Уфа, «Зауралье» Курган, «Славутич» Смоленск, «Ермак» Ангарск, «Торос» Нефтекамск, «Рубин» Тюмень и тульский АКМ.

Колготин в прошлой кампании был игроком «Зауралья». В регулярном чемпионате он провел 47 игр и набрал 16 очков (7+9). В плей-офф сыграл 11 матчей и записал в актив одну передачу. До этого защищал цвета краснодарской «Кубани», «Беркутов Кубани», пензенского «Дизеля», «Юности», «Сочи» и «Ростова».

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, нападающий Максим Рыжков променял курганское «Зауралье» на «Буран». Тем временем новый наставник воронежского клуба Альберт Логинов в интервью «Комсомолке» рассказал, как собирается возрождать былую мощь «ураганных».