Воронежская пенсионерка отдала мошенникам «похоронные» 155 тысяч рублей, чтобы выручить соседку

Пенсионерка поверила мошеннице и передала курьеру 155 тысяч рублей, которые были отложены на похороны. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в ОП №5 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 85-летней местной жительницы, проживающей на улице Острогожской, о том, что неизвестный похитил у нее деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Потерпевшая пояснила, что 3 мая примерно в 17:00 ей позвонила женщина, которая представилась соседкой и рассказала, что попала в ДТП и теперь ей необходимы деньги на проведение операции человеку, на которого она наехала на автомобиле, а также для того, чтобы заплатить за вынесение отказа в возбуждении уголовного дела.

Пенсионерка поверила мошеннице и передала курьеру 155 тысяч рублей, которые были отложены на похороны. Когда же потерпевшая связалась с другими соседями, те рассказали ей об уловках мошенников и посоветовали незамедлительно обращаться в полицию.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 13 сообщений о фактах мошеннических действий, совершенных дистанционным способом и еще два заявления о хищении денег с банковских карт. Общий ущерб составил около 3,5 миллионов рублей.