Бухгалтер воронежского сельхозпредприятия присвоил 14 миллионов рублей

С 2019 года по февраль 2023 года злоумышленник перечислял на свою банковскую карту деньги, принадлежащие компании. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Эртиля поступило заявление от представителя сельскохозяйственного предприятия о том, что при проведении бухгалтерской сверки обнаружено хищение особо крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Сотрудники районного ОЭБиПК ОМВД России совместно со службой безопасности фирмы установили, что к противоправному деянию причастен главный бухгалтер организации.

По версии полиции, 29-летний злоумышленник, используя служебное положение и имея доступ к вверенному ему сертификату электронной цифровой печати, с 2019 года по февраль 2023 года перечислял на свою банковскую карту деньги, принадлежащие компании.

Злоумышленник пользовался, что его деятельность практически никем не контролируется, начислял себе не одну заработную плату в месяц, а две. В результате он причинил ущерб на сумму, превышающую 14 миллионов рублей. В соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы лет тюрьмы.