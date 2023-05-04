19-летний житель Пензы забрал у воронежских пенсионеров 320 тысяч рублей

Часть похищенных денег подозреваемый оставлял себе в качестве заработной платы, а остальные деньги переводил на предоставленные ему банковские реквизиты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по Воронежу задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств. Им оказался 19-летний житель Пензенской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 320 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В феврале и мае этого года в отдел полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступили заявления местных жителей в возрасте 77 и 84 лет о том, что они стали жертвами афер.

Стражи порядка установили, что преступления были совершены по традиционной мошеннической схеме: пенсионерам звонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их близкий родственник совершил серьезное ДТП, в котором пострадали люди, и он сам находится в больнице. В ходе разговора собеседник предлагал за деньги избавить виновного родственника от уголовного преследования. Взволнованные пенсионеры сообщали злоумышленнику адрес проживания и называли сумму, которой располагали. Собеседник рекомендовал передать родственнику необходимые при госпитализации вещи и в этот же пакет положить деньги. Вскоре по указанному адресу приезжал юноша, который представлялся помощником следователя и забирал у пенсионеров приготовленные свертки с вещами и деньгами. Спустя некоторое время потерпевшие узнавали, что с их родными все в порядке и обращались за помощью в полицию.

Задержанный во всем сознался. Он пояснил, что прибыл в Воронеж за дополнительным заработком, который ему предложили неизвестные в одном из мессенджеров. «Работодатели» вводили его в курс «легенды», которой надо было следовать при общении с пожилыми людьми, и сообщали адреса их проживания. Часть похищенных денег подозреваемый оставлял себе в качестве заработной платы, а остальные деньги переводил на предоставленные ему банковские реквизиты. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») злоумышленнику, помещенному в изолятор, грозит до пяти лет тюрьмы.