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НовостиПроисшествия4 мая 2023 12:58

В Воронеже эвакуировали посетителей ТРК «Арена»

Причины этого неизвестны
Олег КУЗНЕЦОВ
Посетителей «Арены» настоятельно попросили подышать свежим воздухом.

Посетителей «Арены» настоятельно попросили подышать свежим воздухом.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 4 мая, около 15.30 в паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили о том, что эвакуировали посетителей торгово-развлекательного комплекса «Арена». Перед этим в ТРК зазвучал сигнал пожарной тревоги.

В нашей неспокойной обстановке важно как можно быстрее узнать причину того или иного ЧП. Однако на вопрос о причинах такого решения администратор ТРК «Арена» просто отключила телефон. Замечательная позиция: тем самым дается почва для всякого рода панических слухов.

В оперативных службах силовых структур также причины эвакуации не знают. Все вопросы посоветовали адресовать руководству «Арены». Такой вот замкнутый круг.

Утешает только то, что ТРК «Арену» эвакуировали уже не раз. И ни разу никакого взрывного устройства не находили. Будем надеяться, что обойдется и на этот раз.