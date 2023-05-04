В Воронеже эвакуировали посетителей ТРК «Арена»

Посетителей «Арены» настоятельно попросили подышать свежим воздухом. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 4 мая, около 15.30 в паблике «Мой и твой Воронеж» сообщили о том, что эвакуировали посетителей торгово-развлекательного комплекса «Арена». Перед этим в ТРК зазвучал сигнал пожарной тревоги.

В нашей неспокойной обстановке важно как можно быстрее узнать причину того или иного ЧП. Однако на вопрос о причинах такого решения администратор ТРК «Арена» просто отключила телефон. Замечательная позиция: тем самым дается почва для всякого рода панических слухов.

В оперативных службах силовых структур также причины эвакуации не знают. Все вопросы посоветовали адресовать руководству «Арены». Такой вот замкнутый круг.

Утешает только то, что ТРК «Арену» эвакуировали уже не раз. И ни разу никакого взрывного устройства не находили. Будем надеяться, что обойдется и на этот раз.