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НовостиОбщество4 мая 2023 12:40

Воронежцы могут подать заявку на отлов безнадзорных животных в интернете и по мобильнику

Это можно сделать на портале «Активный электронный гражданин»
Олег КУЗНЕЦОВ
Чтобы избавиться от агрессивной собаки, теперь не надо никуда ходить.

Чтобы избавиться от агрессивной собаки, теперь не надо никуда ходить.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Воронежцы, которых «достали» агрессивные собаки или другие опасные животные, могут оставить заявку на их отлов на портале «Активный электронный гражданин». Об этом сообщили в городской администрации. Заявить о необходимости отлова одного или нескольких животных можно как в интернете, так и в мобильном приложении.

Чиновники обратили внимание, что животные без владельцев, имеющие бирки, отлову не подлежат. Впрочем, если собака проявляет немотивированную агрессию, то есть, бросается на других братьев наших меньших или на человека, это правило не действует.

Для того, чтобы подать заявку, нужно выполнить следующие действия:

авторизоваться в личном кабинете на портале «Активный электронный гражданин» или в соответствующем приложении;

выбрать вкладку «Сообщить о проблеме»,

перейти в подпункт «Безопасность»,

подтвердить тему обращения «Животные без владельцев»,

подать заявку.