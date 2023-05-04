Под Воронежем погибла водитель «Рено», 5-летняя девочка и 15-летний мальчик получили травмы

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 4 мая, примерно в 13:10 на 9 км автомобильной дороги «1 отделение совхоза Масловский - 2 отделение совхоза Масловский» 45-летняя жительница Воронежа, управляя автомобилем «Рено Логан», наехала на выбоину асфальтового покрытия проезжей части, после чего не справилась с управлением и машина перевернулась. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее пассажиры, 15-летний мальчик и 5-летняя девочка, жители Воронежа, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ГИБДД Воронежа рассказали подробности аварии, в которой водитель «БМВ» сбил девушку на «зебре».