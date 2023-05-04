В Воронеже у «Музея-диорама» обновят вертолет

За 13 лет вертолет изрядно пообтрепался. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

«Афганцы» - ветераны пограничной авиации подали идею привести в порядок вертолета «Ми-8Т». Сейчас он составляет часть выставки военной техники у «Музея-диорама». А раньше боевая машина с бортовым номером № 33 участвовала в боях в Афганистане и на Северном Кавказе. Вертолет передали в собственность города и установили на постамент в мае 2009 года.

За 14 лет дожди и снег изрядно состарили геликоптер. Теперь же его покрасят и вообще в целом приведут в порядок ко Дню Победы.

Бригаду для покраски вертолета, а также необходимые для этого материалы выделили в ЗАО «Воронежский промышленный железнодорожный транспорт». С автогидроподъемником, нужным для работ, помогла городская аварийно-ремонтная служба.