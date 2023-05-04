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НовостиОбщество4 мая 2023 12:12

Региональный Следком проверит информацию о том, что школьный стадион под Воронежем затопило нечистотами

По результатам будет принято процессуальное решение
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Как сегодня сообщал сайт vrn.kp.ru, в поселке Стрелица Семилукского района стадион новой школы на улице Советской за 660 миллионов рублей заливает канализацией. Река фекалий подбирается и к расположенной рядом детской площадке.

Как сообщили местные жители, это происходит периодически, коммуникации за десятилетия ни разу не менялись.

В этой связи СУ СК РФ по Воронежской области организовало проведение доследственной проверки.

- Будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.